بدء المرحلة الثانية لفتح القطاعات غداً الخميس .. تقليص الحظر الليلي ساعتين وعودة صالات الافراح والمنشآت السياحية
أهم العناوين
جرينتش+2 01:54
خفض العمر المسموح به للتطعيم بفايزر من 18 إلى 16 سنة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني