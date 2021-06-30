حل مشكلة الشاحنات المتوقفة وتمديد دوام معبر جابر حتى 7,5 مساء

عمان – سانا

بعد مساع قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والسفارة السورية في عمان مع الوزارات الأردنية المعنية لحل مشكلة برادات الشحن المحملة بالصادرات السورية من المنتجات المتنوعة المتجهة إلى الأسواق الخارجية والمتوقفة على الحدود الأردنية، قرر وزير الداخلية الأردني تمديد الدوام الرسمي داخل مركز حدود معبر جابر ليصبح لغاية الساعة السابعة والنصف مساء.

وذكرت الوزارة، في بيان لها تلقت سانا نسخة منه، أن التنسيق يتم حالياً من قبل وزارة التجارة الأردنية مع وزارة الصحة الأردنية أيضا لزيادة طاقة فحوصات الـ “بي سي ار” اليومية بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن والتخفيف ما أمكن من الاختناقات التي حصلت خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأشار البيان إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ستوقف تصديق شهادات المنشأ للصادرات السورية عبر نصيب، اعتباراً من يوم الخميس حتى انتهاء أزمة الشاحنات.

يشار إلى أن الوزارة خاطبت محافظة درعا لتزويد البرادات بالمحروقات اللازمة لاستمرار عملية تبريد المنتجات المصدرة، حفاظاً عليها من التلف.