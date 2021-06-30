تحوطاً لتوسع الاحتجاجات على مقتل الشهيد بنات.. سلطة عباس تتقدم من اسرائيل بطلب شراء معدّات لقمع المظاهرات

نشر موقع صحيفة “يديعوت احرنوت”، في تقرير مساءَ امسِ الثلاثاء، انّ السلطة تقدمت من إسرائيل بطلب غير عادي للحصول على معدات ووسائل لفض المظاهرات والمسيرات، مثل قنابل الغاز والصوت وغيرها.

وقال الموقع: “ان السلطة الفلسطينية توجهت بطلب للحصول على معدّات ووسائل لأجهزتها الأمنية لفضّ التظاهرات، دون الكشف عن الجهة التي تقدمت بالطلب”.

وأكد الموقع أن التزود بمعدات من هذا النوع يجري بموافقة إسرائيلية، وبكميّات محدودة، وقال أنه حصل على هذه المعلومات من مصادر فلسطينية مطلعة على تفاصيل الطلب.

وسبب هذا الطلب غير المعتاد هو استعدادات السلطة الفلسطينية وتدوطها في حال اتساع الاحتجاج المدني ضدها بعد ضربها الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات حتى الموت.

وأشارت المصادر إلى أن السلطة الفلسطينية مطالبة بتجديد وتوسيع مخزونها من القنابل الغازية والقنابل الصوتية التي تستخدم كوسيلة لتفريق التظاهرات.

وقالت الصحيفة: “لدى قوات الأمن الفلسطينية، في الأيام العادية، وسائل لتفريق المظاهرات التي تكون بأيدي الوحدات المخصصة للشرطة الفلسطينية، والتي تدربت على قمع المظاهرات”، وقد استخدمت الشرطة الفلسطينية وقوات الأمن الأخرى في الأيام الأخيرة، جزأ من هذا المخزون لقمع المظاهرات التي اندلعت في رام الله.

وقالت الصحيفة: “أن السلطة الفلسطينية ” تستعد لسيناريو تجديد التظاهرات في الأيام المقبلة، مع نشر نتائج لجنة التحقيق الداخلي المشكلة لتوضيح ملابسات مقتل بنات، حتى يوم الجمعة، وهو يوم حساس من الناحية الأمنية”.