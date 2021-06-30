بدء المرحلة الثانية لفتح القطاعات غداً الخميس .. تقليص الحظر الليلي ساعتين وعودة صالات الافراح والمنشآت السياحية

تبدأ يوم غد الخميس المرحلة الثانية من الخطة الحكومية للوصول الى صيف آمن، إذ تدخل اجراءات تخفيفية جديدة حيز التنفيذ.

ووفق الخطة ستقلص ساعات الحظر الجزئي ساعتين لتبدأ عند الساعة 12 ليلا للمنشآت وواحدة بعد منتصف الليل للافراد، وتعتبر شهادة التطعيم تصريحا للحركة خارج الاوقات المسموح بها، ويلغى الحظر الجزئي في المثلث الذهبي (العقبة البترا مخيمات وادي رم والديسي)، ويسمح بممارسة الاعمال فيها بطاقة استيعابية 100%.

وتسمح المرحلة الثانية لصالات الافراح ومنشآت تنظيم الحفلات بالعمل بطاقة استيعابية 50%، وبحد اقصى 100 شخص بما في ذلك منطقة المثلث الذهبي.

واعتبارا من الخميس سيعود عمل المؤسسات الحكومية بنسبة 100%، كما ستفتح الملاعب الرياضية امام الجمهور بطاقة استيعابية 30%.

ووفق الخطة يسمح للمنشآت الصناعية العمل خارج اوقات الحظر بطاقة تشغيلية 100%، كما يسمح للمنشآت السياحية العمل بطاقة استيعابية 100% وبكامل مرافقها.

وتاليا تفاصيل المرحلة الثانية واشتراطاتها: