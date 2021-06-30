القبض على سائق فر بعدما دهس ملازماً في عمان

نعت مديرية الامن العام اليوم الملازم اول مخلد عبادي سلمان الطوافحة من مرتب مديرية شرطة جنوب عمان، والذي توفي إثر تعرضه لحادث دهس أثناء الواجب الرسمي في منطقة الدوار الثامن، فجر اليوم، فيما لاذ السائق بالفرار.

واكد الناطق الاعلامي انه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية مرتكب الحادث والمركبة التي كان يستقلها، وألقي القبض عليه وجرى ضبط المركبة، وستتم احالته للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

واذ تنعى المديرية الملازم اول مخلد الطوافحة، لتدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وزملاءه جميل وحسن العزاء.