إخماد حريق في روف عمارة بمنطقة الدوار السابع بعمان

أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب عمان حريقاً شب في طابق الرووف على سطح عمارة بمنطقة الدوار السابع في العاصمة عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب عمان تمكنت من إخماد حريق شب في طابق الرووف على سطح عمارة مكونة من أربعة طوابق بمنطقة السابع بمساحة إجمالية قدرت بحوالي (300) متر، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

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