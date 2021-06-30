أجواء حارة في جميع المناطق وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

تبقى المملكة اليوم الأربعاء، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 33 – 19، وفي مرتفعات الشراة 33 – 18، وفي مناطق البادية 40 – 21، وفي مناطق السهول 35 – 23، وفي الاغوار الشمالية 42 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 28، وفي البحر الميت 42 – 27، وفي خليج العقبة 42 – 29 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة