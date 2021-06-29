وزارة المياه تضبط 7 اعتداءات على الخطوط المائية بمنطقة الموقر

ضبطت وزارة المياه والري 7 اعتداءات في منطقة الموقر شرق عمان، بالتنسيق مع شركة مياه الاردن “مياهنا” ومديرية الرقابة الداخلية في سلطة المياه والأمن العام.

واوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، انه وبناء على معلومات بوجود عدة اعتداءات بالمنطقة، قامت حملة امنية بالكشف على الواقع وضبطت الاعتداءات على احد الخطوط الرئيسية الناقلة.

واشتملت الاعتداءات على سحب خطوط لتزويد برك وصهاريج ومنازل ومزارع، وسحب كميات كبيرة من المياه المخصصة لغايات الشرب بطرق مخالفة.

وكشفت الحملة على الخط الناقل قطر 300 مليمتر، وتبين وجود اعتداءات مسحوبة لمسافات طويلة، فصلت “شركة مياهنا” خطين قطر 2 انش لتعبئة صهاريج ومنازل مسحوب لمسافة 2 كيلو متر.

واكدت الوزارة أنها و”مياهنا” فصلت 4 خطوط اخرى قطر 1 انش تزود منازل يوجد اثار حولها لصهاريج مياه وخط اخر قطر 5ر1 انش مسحوب لمسافة طويلة لتزويد منازل، وأعدت الضبوطات الخاصة بالواقعة وفصل الخطوط، وتقوم الجهات المعنية المختصة بمتابعة التحقيق

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