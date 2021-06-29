كأنك يا ابو زيد ما غزيت.. الجيش الأمريكي يتأهب لانسحاب ذليل من افغانستان، وطالبان تستعيد سيطرتها على كامل البلاد
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وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 6 وفيات و497 إصابة بكورونا و467 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 734.634
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