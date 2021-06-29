“مكافحة الفساد” توقف 8 موظفين بوزارة الشباب تلاعبوا بالمحروقات

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف 8 موظفين من وزارة الشباب 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.

مصدر مسؤول في الهيئة، قال إنه “تم توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة لهم، حيث بيّنت التحقيقات أنهم كانوا يزوّرون ويتلاعبون في كوبونات المحروقات التي بلغت قيمتها حوالي 800 ألف دينار”.

من جانبها، قالت وزارة الشباب إن “التوقيفات التي تمت بحق عدد من موظفي ومتقاعدي الوزارة على ضوء التحقيقات التي قام بها مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، تعود إلى قضية كانت الوزارة قد أحالتها سابقاً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لوجود شبهات فساد اتضحت عند التدقيق الداخلي والدوري الذي تقوم به الوزارة على السجلات والأصول الخاصة بالمشتريات”.

وأضافت الوزارة في بيان، أنها “لا تزال بانتظار ورود ما يوعز باتخاذ المقتضى القانوني بحق الموقوفين من المدعي العام”.