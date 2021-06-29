لجنة تحديث المنظومة السياسية ستقدم توصياتها قبل تشرين الأول

قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي، إن اللجنة شرعت بأعمالها تنفيذا للرسالة الملكية السامية وما حملته من مضامين لتطوير الأردن وتحديثه.

وأعلن الرفاعي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي، أن اللجنة سترفع توصياتها قبل الأول من تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أن مسؤوليتنا اليوم تتمثل بوضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية كاملة، وتخدم المواطنين في حاضرهم ومستقبلهم.

واضاف أن جهود اللجنة منصبة من خلال اللجان الفرعية الـ6، لتقديم مخرجات تسهم في مواصلة عملية التطوير والتحديث لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم مع دخول الدولة مئويتها الثانية، مثلما أكد جلالة الملك في رسالته التي تشكلت اللجنة بموجبها.

واكد الرفاعي، أن جميع أعضاء اللجنة يدركون تماما أنهم أمام مهمة تاريخية تجاه الوطن المواطن، ونعمل جميعا ضمن هذا الإطار.

وبين، أن جلالة الملك أمر اللجنة بأن تقدم رؤية في إطار زمني واضح لإنجاز الأهداف الموضوعة، لافتا إلى ان العمل يركز على إرساء منظومة سياسية تؤسس لثقافة المواطنة وأحزاب قوية برامجية في مجلس النواب.

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