خلال زيارته للامارات.. لابيد يفتتح سفارة اسرائيلية في أبو ظبي، ويدعو لتنظيم وتعزيز جمعيات المثليين في دولة ابن زايد !!!!

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إلى أبوظبي ،اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي لدولة الإمارات، منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية العام الماضي.

وكان في استقبال لابيد في مطار أبوظبي، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، خليفة شاهين المري.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا جاء فيه: ”ينطلق وزير الخارجية يائير لابيد في الدقائق المقبلة إلى الإمارات العربية المتحدة، في أول زيارة من نوعها“.

وأوضح البيان، أن: ”الوفد الإسرائيلي سيحط ظهرًا في أبوظبي“.

وقبيل وصوله، نشر لابيد على تويتر صورة له وهو على متن الطائرة، واصفًا الزيارة بأنها ”تاريخية“.

وقال ليئور هايات، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن لابيد من المقرر أن يفتتح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي، كما سيوقع اتفاقًا للتعاون الاقتصادي خلال الزيارة التي تستغرق يومين.

ومن المقرر كذلك، أن يزور لابيد موقع معرض إكسبو 2020 دبي، وهو معرض دولي سيُفتتح في أكتوبر/ تشرين الأول، وستشارك فيه إسرائيل. كما سيشارك لابيد في حفل تقيمه وزارة الثقافة الإماراتية،

ومن المقرر أن يلتقي لابيد مساء اليوم مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، حيث سيوقعان اتفاقيات للتعاون المشترك.

تنظيم وتعزيز جمعيات المثليين في الامارات

نشر موقع israel24.mozello.co.il الإسرائيلي ملخص المقابلة التي أجرتها نيريت أنديرمان، الصحفية في صحيفة هآرتس اليومية، مع هيلي تروبر، وزير الثقافة والرياضة في إسرائيل الذي قال أنه قد تمت إقامة حفل بعد عرض أوبرا “الأمهات”، الأوبرا الأصلية لديفيد زيبا، لأول مرة في دار الأوبرا في تل أبيب.

وجاء في المقابله أنه: “كان من بين الذين حضروا الحفل وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي هيلي تروبر؛ حيث أعرب خلال مقابلته مع نيريت أنديرمان ، عن آرائه حول النسوية وحقوق مجتمع الميم (المثليين)؛ وصرح أنه يدعم بقوة اتفاقيات التطبيع وأنه، بوصفه وزير الثقافة يعمل على استخدام الصفقة كأداة للضغط على الإمارات والبحرين والسودان والمغرب لتخفيف الضغط على المثليين في هذه الدول، مؤكداً أن إسرائيل أهم داعمة للمثليين في هذه الدول وتعمل على تنظيم جمعيات المثليين وتعزيزها فيها”.

ووفقاً للمقابلة، فقد اضاف وزير الثقافة والرياضة قائلاً: “أعتقد أن أحد أهدافنا، أو يمكن أن أقول واجباتنا، هو محاولة السماح لهذه الحكومات بإدراك أنه يحق للنساء ولمجتمع الميم العيش مثل الآخرين ولا ينبغي محاكمتهم”.

وجاء في المقابلة ايضا: “لقد أمر وزير الخارجية يائير لابيد برفع علم فخر المثليين، لأول مرة، يوم الاثنين في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بمناسبة شهر فخر المثليين. وكتب لبيد في تغريدة على تويتر: “حملت وزارة الخارجية وموظفوها رسالة تسامح وأخوة وحرية”.

واضاف: “ان لابيد سيغادر إيطاليا متوجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء. وحسب بعض المصادر سترافقه في هذه الرحلة جيري ليفينسون أحدى مؤسسات منظمة بيت القدس المفتوح للفخر والتسامح الإسرائيلي، وهي منظمة ناشطة تضم مثليات ومثلي الجنس، وتهدف إلى توفير الخدمات المباشرة لمجتمع الميم داخل إسرائيل”.