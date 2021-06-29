كأنك يا ابو زيد ما غزيت.. الجيش الأمريكي يتأهب لانسحاب ذليل من افغانستان، وطالبان تستعيد سيطرتها على كامل البلاد
أهم العناوين
جرينتش+2 01:28
خلال تأمين عملية هدم مبنى فلسطيني.. مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وأهالي حي سلوان في القدس/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني