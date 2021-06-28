وزارة المياه تضبط عملية حفر بئر مخالفة في مزرعة بجرش

ضبطت وزارة المياه والري، بالتعاون مع مرتبات الامن الوقائي في مديرية شرطة جرش، حفر بئر مخالف داخل مزرعة في منطقة الجزازة.

واوضحت الوزارة في بيان اصدرته اليوم الاثنين، أنه بناء على معلومات توفرت عن وجود عملية حفر لبئر بطريقة مخالفة، قامت الفرق الفنية المختصة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام/ شرطة محافظة جرش، ومديرية الاحواض المائية حوض مياه اليرموك ومدعي عام جرش، بشن حملة وضبط الحفارة المخالفة وتحفظت عليها وسلمتها لمديرية المشاغل المركزية، مشيرة إلى ان العمل جار لاستكمال التحقيق وتحويل الامر للجهات القضائية.

وأضافت، ان كوادر حوض مياه اليرموك ردمت البئر المخالف، مثمنة جهود الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام، على الجهود المتواصلة.

واكدت الوزارة في بيانها، ان حملتها مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات، داعية المواطنين للإبلاغ عن اي شبهة، عبر الرقم الموحد لطوارئ المياه على الرقم (117116) الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة.

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