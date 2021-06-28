كأنك يا ابو زيد ما غزيت.. الجيش الأمريكي يتأهب لانسحاب ذليل من افغانستان، وطالبان تستعيد سيطرتها على كامل البلاد
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جرينتش+2 01:27
وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 10 وفيات و605 إصابات بكورونا و500 شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 734,140
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