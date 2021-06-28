عائلة الشهيد نزار بنات ترفض لجنة التحقيق التي شكلتها حكومة اشتية وتحمّلها مسؤولية اغتيال ابنها/ فيديو

الخليل – أكد والد الناشط السياسي نزار بنات، اليوم الاثنين، رفض عائلته للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة الفلسطينية، “لأن كل أطرافها من السلطة الفلسطينية وهذه شريعة الغاب”.

وقال، إنهم كعائلة، لم تتواصل معهم أي جهة رسمية فلسطينية بخصوص مقتل ابنهم نزار خلال اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية. مشيران إلى أن ما حدث “جريمة مكتملة الأوصاف من حيث التخطيط والإيحاء والتنفيذ والتكليف وما تلاها من محاولة إخفاء آثار الجريمة”.

وقال خلال مؤتمر صحفي لعائلة بنات في الخليل: قُتل نزار وهو نائم، ويجب اعتقال كل العناصر التي نفذت الاعتقال والقتل تحت جنح الظلام وتقديمهم للمحاكمة بصورة علنية”.

وأضاف: لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، غير معترف بها وما بني على باطل فهو باطل.

وحمل والد نزار بنات، قادة الأجهزة الأمنية؛ محمد اشتية وزياد هب الريح وماهر أبو الحلاوة، وجهاد زكارنة، المسؤولية عن اغتيال ابنها، والأفراد الذين قاموا بتنفيذ الجريمة.

وعلى خلاف ما نشرته وسائل الإعلام الرسمية، أكد والد نزار أن “الرئيس عباس لم يتصل بنا ولم يكترث بالجريمة، ونحن طلبنا انسحاب طبيب العائلة من لجنة التحقيق، واللجنة مرفوضة هي ونتائجها”.

وأردف: نزار بنات ملك الشعب العربي والفلسطيني وملعبنا سيكون هو التحقيق الدولي، ومطلب العائلة هو التحقيق الدولي.

وأكدت العائلة، أن النائب العام، لم يوجه أي مذكرة اعتقال بحق الشهيد نزار بنات.

وقالت: “بيان محافظ الخليل بعد قتل نزار هو فضيحة له وأراد التغطية على الجريمة، ولا نعلم كيف للمحافظ أن ينشر بياناً كاذباً بدون ترويسة ولا ختم”.

وأكد شقيق بنات، أن الرئيس محمود عباس، لم يجر أي اتصال مع العائلة، “وهذا استهتار بدماء نزار، على الرغم من عديد الاتصالات التي تلقتها العائلة من مختلف الدول، واصفا إياه بالسلوك المهين، الذي أعطى الشرعية لقتل نزار، ونحن لم ولن يكون لنا أي اتصال مع السلطة في رام الله”.

وفيما يخص لجنة التحقيق الحكومية قال: لم يبق أحد في اللجنة باستثناء وزير العدل وممثل عن الاستخبارات، وطريقة تشكيلها غير صحيحة وغير سليمة، بعد انسحاب المؤسسات الحقوقية. مشددا على رفضها هي ونتائجها.

وطالب المنظمات الدولية بأن تكون جزءا من هذه اللجنة، قائلا: موضوع نزار تجاوز حدود فلسطين، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يكون مكونا أساسيا للجنة التحقيق.

وانتقد بيان محافظ محافظة الخليل حول سبب وفاة بنات في اللحظات الأولى للإعلان عن مقتله، قائلا: بيان المحافظة فضية.

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