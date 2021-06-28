توقيف مزوّر كمبيالة للإستيلاء على أرصدة مالية لمتوفى

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف أحد الأشخاص، بتهمة جناية التزوير 15 يوما، على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة .

وقال مصدر مسؤول في الهيئة، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن هذا المتهم قدم لأحد البنوك، كمبيالة بتوقيع مزوّر بقيمة 900 ألف دينار، في محاولة للإستيلاء على مبالغ مالية لأحد عملاء البنك المتوفين، إلاّ أن إدارة البنك أعلمت ورثة المتوفى، والذين لجأوا للهيئة، حيث قامت بدورها بالتحقيق في القضية، فتبيّن لها وجود شبهة فساد فأحالتها للإدعاء العام في شهر أيارالماضي.

وأضاف المصدر، أن الهيئة تعاملت في أوقات سابقة مع عدة قضايا من هذا القبيل، الأمر الذي يستدعي انتباه المواطنين وإدارات البنوك.

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