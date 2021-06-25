مصرع 20 اسرائيلياً في انهيار مبنى بالقرب من ميامي بامريكا

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هناك 20 شخصًا من الجنسية الإسرائيلية من بين المفقودين في انهيار مبنى في بلدة سيرفسايد بالقرب من ميامي.

وقال القنصل العام الإسرائيلي في ميامي، ماور إلباز، للهيئة البث الرسمية الإسرائيلي(كان): “من الواضح أنهم مقيمون في الولايات المتحدة. وبعض عائلاتهم ينتظرون أنباء سيئة”.

وقال رئيس بلدية سيرفسايد، تشارلز بركيت، إن البناية انهارت جزئيا في الساعة الثانية صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي (السادسة صباحا بتوقيت غرينتش) لأسباب غير معلومة، وتبعد سيرفسايد نحو 24 كيلومتراً إلى الشمال من ميامي على المحيط الأطلسي.

وأضاف: «من الصعب تخيل كيف حدث ذلك… البنايات لا تنهار هكذا فحسب” وفقا لشهود عيان فقد انطلقت سحابة كبيرة من الغبار على عدة كتل. ولم يعرف بعد سبب الحادث.

وأعلنت‏ مفوضة مقاطعة ميامي، سالي هيمان، مصرع شخص على الأقل جراء انهيار جزء من مبنى في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، مشيرة إلى أنه لا يزال 51 من سكان المبنى المنهار في عداد المفقودين. وتواصل وحدات الإنقاذ، العمل للوصول إلى المحاصرين في أنقاض المبنى في ميامي

وأظهرت صورة منشورة على حساب شرطة ميامي بيتش على تويتر حطاماً وأنقاضاً تتدلى مما تبقى من شرفات المبنى في الظلام.