عقبال القدس.. إدارة بايدن سوف تتراجع عن اعتراف الرئيس المتصهين ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان
أهم العناوين
جرينتش+2 03:19
سلطة في ورطة.. هنية ينتخي لزوجة الشهيد بنات، ومحلل اسرائيلي يعتبره “خاشقجي الفلسطيني” الذي سيفضح عباس مثل ابن سلمان
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني