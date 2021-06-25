عقبال القدس.. إدارة بايدن سوف تتراجع عن اعتراف الرئيس المتصهين ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان
أهم العناوين
جرينتش+2 03:19
“حركة أحرار الشام” الارهابية تعاني انقساما حادا وتهديدا بانشقاق نصف قواتها العسكرية الموالية للقيادة الشرعية السابقة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني