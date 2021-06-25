اليوم تطعيم اي شخص خمسيني فما فوق دون موعد مسبق

أعلنت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أنه وفي ضوء قرار تشغيل بعض مراكز التطعيم اليوم الجمعة لإعطاء المطعوم لأكبر شريحة ممكنة من الفئات الأكثر اختطاراً، بالإضافة إلى المواعيد التي تم ارسالها مسبقًا لمستحقيها، فقد تقرر استقبال الأشخاص الذين بلغوا الخمسين من العمر وأكثر في مراكز التطعيم دون موعد مسبق.

وأشارت الخلية إلى انه يشترط في تلقي المطعوم عدم وجود موانع طبية كالحساسية المفرطة أو الاصابة خلال مدة 30 يوماً السابقة.

ودعت خلية الازمة المواطنين والمقيمين الذين ينطبق عليهم شرط العمر مراجعة مركز التطعيم منفردين، وفي حال الحاجة لوجود مرافق فيجب أن لا يزيد عن شخص واحد فقط منعاً للاكتظاظ والتجمهر.

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