عقبال القدس.. إدارة بايدن سوف تتراجع عن اعتراف الرئيس المتصهين ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان
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جرينتش+2 03:18
وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 10 وفيات و582 إصابة بكورونا و343 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 732,475
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