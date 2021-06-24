عقبال القدس.. إدارة بايدن سوف تتراجع عن اعتراف الرئيس المتصهين ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان
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لماذا بكى فريد الأطرش حين ابلغوه بقرار عبد الناصر/ فيديو
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