قبل اغتيال نزار بنات .. قائمة باسماء المناضلين والمعارضين المغدورين على يد اجهزة سلطة عباس المجرمة

عقبال القدس.. إدارة بايدن سوف تتراجع عن اعتراف الرئيس المتصهين ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان
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جرينتش+2 03:17
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