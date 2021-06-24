بعد تأجيلها أكثر من مرة لأسباب مختلفة.. عقد قمة ثلاثية بين قادة مصر والأردن والعراق في بغداد الأسبوع المقبل

أكد مصدر سياسي عراقي، اليوم الخميس، أن قمة ثلاثية بين قادة مصر والأردن والعراق ستعقد في بغداد مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد تأجيلها لأكثر من مرة لأسباب مختلفة.

وقال المصدر إن القمة سيحضرها جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، أن القمة تأتي استكمالا للقمتين السابقتين في القاهرة والبحر الميت.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن “القمة ستعقد بداية الأسبوع المقبل، بعد أن تم الاتفاق بين الدول الثلاث على الموعد”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.