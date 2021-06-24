الصيف يؤكد حضوره.. كتلة هوائية حارة تعبر المملكة ابتداءً من اليوم

تتأثر المملكة اليوم الخميس، تدريجياً بكتلة هوائية حارة نسبياً، تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في مناطق السهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في السهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي السبت، درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الأحد، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 20، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 39 – 25، وفي خليج العقبة 39 – 27 درجة مئوية.

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