عقبال القدس.. إدارة بايدن سوف تتراجع عن اعتراف الرئيس المتصهين ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان
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جرينتش+2 03:16
استنكار واسع لجريمة سلطة عباس باغتيال المعارض الوطني والقومي نزار بنات اثناء اعتقاله وضربه على رأسه/ فيديو
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