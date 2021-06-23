وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 10 وفيات و599 إصابة بكورونا و479 شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 732,006

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، تسجيل 10 وفيات و599 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 9693 وفاة و748103 إصابات.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19)، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6404، وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 70 حالة، فيما غادرت 54 حالة، ليصل إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 463 حالة.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 13بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 4 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، والعناية الحثيثة إلى 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 9 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 6 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 479 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً الى 732006 حالات.

وأوضح الموجز أنه جرى اليوم إجراء 22740 فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7739084 ، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى63ر2 بالمئة.