عقبال القدس.. إدارة بايدن سوف تتراجع عن اعتراف الرئيس المتصهين ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان
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جرينتش+2 03:15
وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 10 وفيات و599 إصابة بكورونا و479 شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 732,006
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