عقبال القدس.. إدارة بايدن سوف تتراجع عن اعتراف الرئيس المتصهين ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان
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جرينتش+2 03:15
في اطار عمليات التمشيط المتواصلة.. الاحتلال يعتقل اليوم الاربعاء 22 مواطنا من الضفة بينهم فتية وأسرى محررون
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