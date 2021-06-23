بحجة انها مرتبطة بإيران.. امريكا (حامية حرية التعبير وحقوق الانسان) تحجب المواقع الناطقة باسم محور المقاومة

قالت وزارة العدل الأميركية، امس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة صادرت 33 موقعا إلكترونيا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني وثلاثة مواقع إلكترونية تديرها “كتائب حزب الله” العراقية المدعومة من إيران، وفقا لبيان رسمي نقلته رويترز عن الوزارة.

وقالت الوزارة: “بناء على أوامر قضائية، صادرت الولايات المتحدة 33 موقعا إلكترونيا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني (IRTVU) وثلاثة مواقع إلكترونية تديرها كتائب حزب الله (KH)، (وقد تم استخدامها) في انتهاك للعقوبات الأميركية”.

وأوضحت الوزارة أن النطاقات (domains) الـ33 المستخدمة من قبل اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإيراني مملوكة لشركة أميركية وأنه لم يحصل على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي قبل استخدام أسماء هذه النطاقات، وهو ما لم تفعله كذلك “كتائب حزب الله” التي تصنفها واشنطن “منظمة إرهابية”.

ومن بين المواقع التي تمت مصادرتها “برس تي في”، القناة التلفزيونية الفضائية الحكومية الإيرانية الناطقة بالإنكليزية، ونظيرها “العالم”، الناطق العربية، وقد عاد كلاهما للعمل باستخدام نطاقات إيرانية، وكذلك موقع قناة “المسيرة”، التابع للحوثيين اليمنيين ،الذي استخدم موقعا إلكترونيا جديدا.

وكانت رويترز نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن وزارة العدل “صادرت حوالي 36 موقعا، العديد منها مرتبطة بنشاطات نشر المعلومات المضللة الإيرانية”.

وقالت الحكومة الإيرانية إن مواقع مرتبطة بالدولة تم “الاستيلاء عليها” من قبل الولايات المتحدة لأسباب “غير معلومة”.

وكانت صورة ظهرت على المواقع المصادرة، في وقت سابق الثلاثاء، حملت شعاري وزارتي العدل الأميركية ووزارة التجارة الأميركية.

ومن جانبه أكد مسؤول بالأمن القومي الأمريكي لشبكة “سي إن إن”، أن حكومة الولايات المتحدة حجبت مواقع إلكترونية مرتبطة بإيران بهدف مواجهة “معلومات مضللة”.

وكان مراسل قناة روسيا اليوم في طهران قد أفاد بأن عددا من مواقع الأخبار الإيرانية وكذلك مواقع تابعة للحوثيين في اليمن ومواقع عراقية مقربة من إيران تعرضت للحجب.

وقال أن مواقع ووسائل إعلام إيرانية أعلنت تعرضها للقرصنة، موجهة الاتهام للإدارة الأمريكية في وقف بثها على الإنترنت.

وذكر أن المواقع التي تعرضت للحجب تابعة لقناة العالم وقناة الكوثر وقناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين، وموقع المعلومة العراقي، كما تم في الولايات المتحدة حجب موقع قناة “هدهد” الإيرانية للأطفال.

كما طال الحجب قناتي فلسطين اليوم التابعة للجهاد الإسلامي، واللؤلؤة التابعة للمعارضة البحرينية، وكذلك قناة نبأ ووكالة يونيوز اللبنانيتين.

وظهرت على المواقع المحجوبة عبارة: “تستشهد الصورة المنشورة على مواقع الويب للإعلان عن حجب وسائل الإعلام بقوانين تبرر هذه الخطوة، والتي تسمح للحكومة الأمريكية باستخدام أصول الكيانات المتورطة في الاتجار بالتقنيات والمواد والأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية أو المتورطة في مصادرة تصنيع أو استيراد أو بيع أو توزيع مواد غير مشروعة.

من جهتها شددت وكالات الأنباء الإيرانية على أن “الإدارة الأمريكية تنتهك حرية التعبير بهذا التصرف، وأنها تستهدف المواقع الإخبارية في محور المقاومة”.