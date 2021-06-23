عقبال القدس.. إدارة بايدن سوف تتراجع عن اعتراف الرئيس المتصهين ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان
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امتداداً للصراع التاريخي بين الشرق والغرب.. امريكا واوروبا تلوحان بحرب باردة مع الصين
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