وزارة المالية: ازدياد نسبة استيراد وتخليص السيارات الهجينة

شهدت نسبة أعداد السيارات الهجينة التي تم استيرادها وتخليصها حتى 20 حزيران الحالي، زيادة وصلت الى 76 بالمئة، مقارنة بـ 3ر48 بالمئة لنفس الفترة في عام 2020.

وأوضحت وزارة المالية في بيان اليوم الثلاثاء، أن أعداد السيارات الهجينة التي تم استيرادها وتخليصها حتى 20 الحالي، فاقت ما قبل تداعيات جائحة كورونا بزيادة عن السنتين الماضيتين، بخلاف ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.

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