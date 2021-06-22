تورط رئيس الديوان الملكي السعودي بشحنة لقاح فايزر فاسدة

اعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا التي باشرتها خلال الفترة الماضية وعلى رأسها قضية توريد شحنات لقاح فايزر المخالفة للشروط.

وكشف المصدر عن براءة خالد الحميدان المكلف بإدارة الاستخبارات العامة والذي كان قد اتهم بإدارة شبكة مسؤولة عن مثل هذه التوريدات، فيما أكد المصدر أن المسؤول عن توريد الشحنة بحسب التحقيقات هو رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد بن صالح العيسى.

هذا وقد تمت إحالة 6 موظفين في الديوان الملكي وأحد موظفي الاستخبارات إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دائرة قضايا الفساد الإداري) فيما تم وضع العيسى قيد الإقامة الجبرية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالته للقضاء.