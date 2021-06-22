وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 12 وفاة و504 إصابات بكورونا و598 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 731,418
أهم العناوين
جرينتش+2 07:58
بعد رفض رئيسي لقاءه.. بايدن يحاول حفظ ماء وجهه ويعلن ان ليس لديه اية خطط للقاء الرئيس الايراني
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني