استشهاد الضابط "علاء زهران" برصاص مستوطنين في نابلس، واعتقال عشرات الناشطين وتجار السلاح في القدس والضفة
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وفاة عاملين من جنسية عربية إثر حريق محل قهوة بعمان
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