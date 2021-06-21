صيّفت.. طقس معتدل اليوم وارتفاع الحرارة تدريجيا غدا وبعده

استشهاد الضابط "علاء زهران" برصاص مستوطنين في نابلس، واعتقال عشرات الناشطين وتجار السلاح في القدس والضفة
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