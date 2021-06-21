صيّفت.. طقس معتدل اليوم وارتفاع الحرارة تدريجيا غدا وبعده

يطرأ اليوم الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل آخر على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 14، وفي مرتفعات الشراة 27 – 12، وفي مناطق البادية 34 – 16، وفي مناطق السهول 28 – 18، وفي الاغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 25، وفي البحر الميت 36 – 24، وفي خليج العقبة 36 – 24 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة