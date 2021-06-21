استشهاد الضابط "علاء زهران" برصاص مستوطنين في نابلس، واعتقال عشرات الناشطين وتجار السلاح في القدس والضفة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:00
السنوار: لقائي بمنسق الأمم المتحدة كان سيئا ولا يؤشر على حل الأزمة الإنسانية بغزة، وسنجتمع مع الفصائل لنقرر خطوتنا التالية/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني