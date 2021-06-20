هام.. هيئة الاتصالات تدعو المشتركين لتفحص شروط عقود الاشتراك

دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مشتركي خدمات الاتصالات “الخلوي والثابت والانترنت” الراغبين بالاشتراك بهذه الخدمات لأول مرة الاطلاع على تفاصيل عقد الاشتراك.

كما دعت الهيئة في إعلان نشرته على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، الشركات إلى إطلاع المشتركين على جميع تفاصيل أحكام وشروط عقد الاشتراك المتضمنة تفاصيل الأسعار وأية رسوم وأجور أو ضرائب وملاحق وفترة الالتزام قبل توقيع العقد أو تجديده، والحصول على نسخة من العقد وشروط الاستفادة من العروض.

وبينت الهيئة اهمية الاحتفاظ بنسخة من العقد لحين انتهاء فترة الالتزام بالخدمة “خاصة إذا كان الاشتراك بالخدمة مرتبطا بمزايا وأسعار وتقنيات لأجهزة معينة كالسرعات العالية للإنترنت”، وتثبيت جميع مزايا العرض المقدمة شفويا في عقد الاشتراك “كمنح أشهر مجانية للاشتراك وغيره” قبل توقيع العقد أو تجديده.

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