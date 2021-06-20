وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 7 وفيات و502 إصابة بكورونا و655 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 730,184
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“صلح عمان” تستمع 9 ساعات لأحد شهود قضية مستشفى السلط
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