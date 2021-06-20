المستشفى الميداني الأردني في غزة يباشر اعماله اليوم الاحد

باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/ 67، اليوم الأحد، باستقبال المراجعين من قطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء مما يخفف من معاناتهم وآلامهم.

وقال قائد قوة المستشفى، العقيد الركن فواز الدعجة: “بتوجيهات ملكية سامية وتنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية تجاه الأهل في قطاع غزة، باشرت الطواقم الطبية منذ صباح اليوم باستقبال المراجعين وتقديم الخدمات العلاجية المثلى لأبناء القطاع بكل همة وعزيمة واقتدار، من باب التسهيل عليهم والتخفيف من مصابهم”.

وأكد مدير المستشفى، الرائد الطبيب هاشم القواسمة، أن الكوادر الطبية والتمريضية والفنية تعاملت بدقة تامة واحترافية عالية خلال اليوم الأول مع مئات المراجعين من خلال العديد من العيادات الاختصاصية التي تقوم بمهامها الإنسانية تجاه الأهل في القطاع وعلى أكمل وجه.

من جانبهم، عبر أهالي القطاع عن امتنانهم للمواقف الأردنية المشرفة تجاه أشقائهم من الشعب الفلسطيني، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك والشعب الأردني وقواته المسلحة .