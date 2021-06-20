أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدا ثم ارتفاع الحرارة الاربعاء

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الإثنين والثلاثاء، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وترتفع درجات الحرارة قليلا يوم الأربعاء، لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 13، وفي مرتفعات الشراة 26 – 12، وفي مناطق البادية 36 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 17، وفي الاغوار الشمالية 37 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 25، وفي البحر الميت 37 – 23، وفي خليج العقبة 38 – 24 درجة مئوية.

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