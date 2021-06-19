وسام على صدر رئيسي.. إسرائيل تعتبر الرئيس الإيراني المنتخب هو الأكثر تطرفاً حتى الآن، والتزاماً بالبرنامج النووي العسكري
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جرينتش+2 10:04
وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 9 وفيات و311 إصابة بكورونا و528 شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 729,663
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