فوز المرشح ابراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الايرانية، وروحاني ومرشحون آخرون يهنئونه قبيل صدور النتائج الرسمية

طهران – أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن الانتخابات التي أجريت الجمعة أفضت الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من الدورة الأولى، بينما تلقى المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي تهنئة منافسيه الثلاثة في انتظار النتائج الرسمية.

وكان رئيسي (60 عاما) الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التي أتت في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية ورافقتها تساؤلات عن نسبة المشاركة.

وأكد روحاني أن خلفه تم انتخابه، من دون أن يكشف الاسم في انتظار إعلان النتائج من وزارة الداخلية.

وقال في كلمة متلفزة “أهنئ الشعب على خياره سأوجه تهاني الرسمية لاحقا، لكننا نعرف أن ما يكفي من الأصوات توافرت في هذه الانتخابات، و(ثمة) من تمّ انتخابه من قبل الشعب”.

لكن ما لم يكشفه روحاني، تكفّلت به بيانات تهنئة من المنافسين لرئيسي، ففي منشورات عبر مواقع التواصل أو بيانات أوردتها وسائل إعلام إيرانية، هنّأ المرشحان المحافظان المتشددان محسن رضائي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، إضافة الى الإصلاحي عبد الناصر همتي، رئيسي على “فوزه” بالانتخابات.

ويتوقع أن تعلن النتائج بحلول الظهر (07,30 ت غ)، بعدما بدأ فرز الأصوات فجر السبت بعيد إقفال صناديق الاقتراع في ختام عملية تصويت امتدت 19 ساعة.

ودعي أكثر من 59 مليون إيراني إلى التصويت اعتبارا من الساعة السابعة صباح الجمعة. وأغلقت المراكز عند الثانية السبت (21,30 ت غ الجمعة)، بعد تمديد مهلة الاقتراع ساعتين.

وخاض السباق أربعة من المرشحين السبعة الذين صادق مجلس صيانة الدستور على ترشيحاتهم بينما انسحب الثلاثة الآخرون قبل الاقتراع. وتعرض المجلس لانتقادات على خلفية استبعاده شخصيات بارزة، ما أثار امكان حصول امتناع واسع عن التصويت.

وفي غياب منافس جدّي، كان رئيسي الأوفر حظا للفوز بولاية من أربعة أعوام خلفا للمعتدل روحاني الذي لا يحق له الترشح هذه المرة بعدما شغل منصب رئيس الجمهورية لولايتين متتاليتين.

ويتوقع أن يعزز فوز رئيسي إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم، بعد فوزه العريض في الانتخابات التشريعية العام الماضي.

وكان حجة الإسلام رئيسي، رجل الدين الذي يعد مقربا من المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي، يخوض الانتخابات للمرة الثانية تواليا، وهو حصد 38 بالمئة من الأصوات في 2017.

تولى مناصب عدّة على مدى عقود، خصوصاً في السلطة القضائية، وكان سادن العتبة الرضوية في مسقطه مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق).

كذلك، تطرح وسائل إعلام إيرانية اسمه كخلف محتمل للمرشد.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني هنأ المرشح ابراهيم رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية، وذلك قبل إعلان النتائج الرسمية.

وذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية أن المرشح محسن رضائي قدم التهاني والتبريكات لمنافسه السيد ابراهيم رئيسي، وذلك من خلال بيان رسمي.

ونشر رضائي البيان على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيه، إن “انتخابات يوم أمس الجمعة اثبتت أمام المحللين والمراقبين الدوليين أن الشعب الإيراني لن يدخر جهدا في الحفاظ على النظام الاسلامي ودعمه، معتبرا أن هذا الاختبار الكبير يعد صفحة مشرقة أخرى في تاريخ جهاد الشعب الإيراني”.

وتابع رضائي في رسالته: “أبارك هذه الملحمة الكبيرة لقائد الثورة والشعب الإيراني المضحي ومنتخب هذا الشعب الأخ العزيز آية الله السيد إبراهيم رئيسي متنميا له التوفيق في هذه المسؤولية الخطيرة”.

وفي السياق نفسه، وجه المرشح للرئاسة الإيرانية عبد الناصر همتی تهانيه للرئيس الإيراني الجديد رئيسي نقلته وكالة “إسنا” قال خلالها: “آمل أن تحسن إجراءاتكم القادمة على الصعيدين المحلي والدولي، سبل العيش والرفاهية للشعب الإيراني”.

بدوره، هنأ المرشح قاضي زاده هاشمي المرشح إبراهيم رئيسي بفوزه بالرئاسة الإيرانية بعد ظهور نتائج غير رسمية تشير لحصوله على الأغلبية.