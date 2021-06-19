الجهاد الاسلامي: المقاومة أبلغت مصر أنها سترد بالمثل على أية هجمات إسرائيلية قادمة مهما كانت النتائج

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، ان فصائل المقاومة نقلت رسالة الى مصر، أبلغتها فيها بنفاد صبرها على الهجمات الإسرائيلية واستمرار فرض الحصار على قطاع غزة .

وقال القيادي في الحركة خضر حبيب لصحيفة “الأيام” المحلية، أن المقاومة أبلغت مصر في رسالتها أنها سترد بالمثل على أي هجمات عسكرية قادمة، وأنها لن تسمح بأن تفرض حكومة الاحتلال شروطها على المقاومة او عزل غزة”.

وأضاف حبيب، إن “غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة بلورت موقفا نهائيا وموحدا للتعامل مع تكرار السلوك الإسرائيلي في قادم الأيام ولن تتردد في التصدي له مهما كانت النتائج”.

وشدد ان “المقاومة لم تعد تصبر على استمرار الهجمات الإسرائيلية التي تكررت، فجر امس، وللمرة الثانية منذ انتهاء العدوان الأخير”.

وأوضح حبيب، ان “استمرار الاعتداءات والهجمات الإسرائيلية سيؤدي لا محالة الى تجدد المواجهة العسكرية على طول الحدود وفي وقت قريب، بصرف النظر عن الضغوط الهائلة التي تمارسها جهات عدة على المقاومة لضبط النفس وعدم الرد والتي لن يكون لها معنى إذا ما تكرر القصف”.

وأشار حبيب إلى أن “استمرار التهور الإسرائيلي سيقوض الجهود الدولية التي تقودها مصر لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار”.

وأكد حبيب على أن “إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع باتجاه المواقع والبلدات الإسرائيلية مرتبط باستمرار فرض الاحتلال للحصار على قطاع غزة وإغلاقه المعابر لأكثر من شهر ونصف الشهر على التوالي وأن وقفها غير وارد في المرحلة الحالية باعتبارها أداة من أدوات النضال الشعبي المشروع ضد جرائم الاحتلال”.

ولفت إلى أن “الاحتلال يحاول من خلال معاودة قصف القطاع التغطية على إخفاقاته الكبيرة في العدوان الأخير الذي لم يحقق خلاله أي إنجاز عسكري باستثناء قتله لنحو 260 مواطناً أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء وتدمير آلاف المنازل”.