وسام على صدر رئيسي.. إسرائيل تعتبر الرئيس الإيراني المنتخب هو الأكثر تطرفاً حتى الآن، والتزاماً بالبرنامج النووي العسكري
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جرينتش+2 10:03
الجهاد الاسلامي: المقاومة أبلغت مصر أنها سترد بالمثل على أية هجمات إسرائيلية قادمة مهما كانت النتائج
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