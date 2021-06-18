لانها عدو العرب الاكبر.. أمريكا تخصص ميزانية بحوالي 300 مليون دولار لإعادة مخزون صواريخ القبة الحديدية في إسرائيل



قالت قناة كان العبرية، إن الولايات المتحدة الأميركية قد أكدت رسميا، اليوم الجمعة، تخصيص الميزانيات اللازمة لتجديد مخزون صواريخ القبة الحديدية في إسرائيل، إلى ما كان عليه قبل العملية العسكرية الأخيرة مع حركة حماس غزة الشهر الماضي.

جاء هذا التأكيد على لسان وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستين، الذي ابلغ بذلك الكونغرس الأمريكي الذي يناقش حاليا مشروع الميزانية الأمريكية العامة بما فيها المساعدات الأمنية لإسرائيل، حيث تبلغ كلفة هذا المشروع حوالي مليار شيكل (300 مليون دولار). وفق كان

ويأتي هذا القرار الأمريكي بعد الزيارة التي قام بها وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس لواشنطن قبل أسبوعين والتي اجرى خلالها مباحثات مع الجانب الامريكي حول هذا الموضوع.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهد مع انتهاء المعركة انه يؤيد طلب إسرائيل تزويدها بصواريخ القبة الحديدية، مُرحّبا بقرار وقف إطلاق النار.