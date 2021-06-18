وسام على صدر رئيسي.. إسرائيل تعتبر الرئيس الإيراني المنتخب هو الأكثر تطرفاً حتى الآن، والتزاماً بالبرنامج النووي العسكري
أهم العناوين
جرينتش+2 10:02
لانها عدو العرب الاكبر.. أمريكا تخصص ميزانية بحوالي 300 مليون دولار لإعادة مخزون صواريخ القبة الحديدية في إسرائيل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني