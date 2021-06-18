حذف وحدة من المواد المشتركة لطلبة التوجيهي

صرح مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، علي حمّاد، إنه قد تم حذف الوحدة الأخيرة من مواد الثقافة المشتركة لطلبة الثانوية العامة.

وفي التفاصيل، أوضح حماد أنه تم حذف آخر وحدة من مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية وتاريخ الأردن، فضلا عن آخر 5 دروس من مادة التربية الإسلامية.

وشدد في مقابلة له عبر قناة “رؤيا”، على أنه لن يتم حذف أي دروس أو وحدات إضافية لطلبة التوجيهي.

وبيّن حماد، أن طالب الثانوية العامة ليس مطالبا بحفظ الآيات القرآنية وأبيات الشعر، بل مطالب بفهمها وشرحها.

وأشار إلى أنه لن يتم نشر الأوزان النسبة للوحد الدارسية كما حصل العام الماضي، مبينا أنها تنقسم إلى 50% لكل فصل.

وأضاف أنه نسبة الأسئلة المباشرة في الامتحان تصل إلى 40%، فضلا عن 40% للفهم والتطبيق، و20% أسئلة قدرات عليا وهي التي تفصل الطلبة لأنها تعتمد على القدرات الفردية.

وعن امتحان اللغة العربية، كشف حماد أن الامتحان سينقسم إلى قسمين؛ الأول مقالي والثاني موضوعي، مضيفا أنه سيكون هنالك 30 فقرة موضوعية، وتعبير، وفقرة يليها أسئلتها.

وسيكون هنالك 35 فقرة موضوعية في امتحان اللغة الانجليزية، وفقل لحماد، فضلا عن وجود قطعة تليها أسئلتها، وموضوع للتعبير.

وأضاف أن أول سؤال في امتحان الرياضيات، سيتضمن 35 فقرة موضوعية، وباقي الأسئلة ستكون مقالية بوزن 40 علامة.