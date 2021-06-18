الغشاشون.. السلطة تعيد للاحتلال مليون جرعة من لقاح فايزر نظرا لانتهاء صلاحيتها خلال شهر حزيران الحالي

أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الجمعة 18 يونيو 2021، أن رئيس الحكومة محمد اشتية أوعز لوزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق وإرجاع جرعات اللقاحات التي استلمتها من الاحتلال.

وقال ملحم في رده على أسئلة الصحافيين إن الطواقم الفنية في وزارة الصحة أجرت فحصاً للقاحات ووجدت أنها تنتهي في شهر يونيو/ حزيران الجاري وهو خلاف للاتفاق الذي رعته شركة فايزر المصنعة للاتفاق.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في مؤتمر صحافي عاجل عقدته بمدينة رام الله، إن طواقم وزارة الصحة قامت بفحص اللقاحات واتضح عدم سلامتها ومطابقتها للمواصفات.

وأردفت الكيلة: “الطواقم المختصة في وزارة الصحة وجدت أن اللقاحات التي تسلمناها اليوم من الجانب الإسرائيلي لم تكن مطابقة للمواصفات، لذلك قررت الحكومة إعادتها”.

وشددت الوزيرة في المؤتمر الصحافي أن الاتفاقية كانت مع شركة فايزر ولم تكن هذه اللقاحات من باب التبرع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة على أن الكمية وردت بناءً على اتفاق مع الشركة مع الإشارة إلى أن اللقاحات وفقاً للاتفاق كان من المفترض أن يكون تاريخ انتهائها في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين غير أن اللقاحات التي وصلت تنتهي خلال هذا الشهر.

وأدى إعلان الصحة في وقتٍ سابق عن استلام مليون جرعة من لقاح فايزر من الاحتلال الإسرائيلي تنتهي صلاحيتها قريباً إلى إثارة موجة غضب واتهامات بالفساد للمسؤولين في السلطة والحكومة ومطالبات مجتمعية بالتحقيق في أسباب القبول باستلام هذه اللقاحات.

ووصف المراقبون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة بـ “الفضيحة” على اعتبار أنها انقاذ للقاحات كانت متوفرة لدى الاحتلال وعجز عن تصريفها أو تطعيمها لمستوطنيه.