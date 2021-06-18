إيمي سمير غانم: حالة والدتي غير مستقرة ولم تعلم بوفاة والدي بعد

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، مساء اليوم الجمعة، على زيارتة قبر والدها الفنان الراحل بمنطقة التجمع الخامس.

وكشفت إيمي، في تصريحات صحفية خلال مغادرتها للمقابر، عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وقالت “إيمي”، إن والدتها مازالت حالتها الصحية غير مستقرة، متابعةً: “لسه متعرفش خبر وفاة بابا.. ولسه زي ما هي في المستشفى.. تعبانة والله واحنا قاعدين بايتين في المستشفى شيفت وشيفت حسن مرة ورامي مرة”.

وسبق ونشرت عبر خاصية ستوري بـ”انستجرام”: “الوداع الحقيقي هو تقبيل جبين ميت وينتهي باستودعتك الله في جنة الفردوس، رحم الله كل عزيز غادر الدنيا، وترك خلفه قلوب تحترق شوقا لرؤيته، رحم الله أرواحا كان وجودها بالدنيا جميلا، رحم الله أشخاصا اتعبنا رحيلهم، اللهم ارحم من هم تحت الثرى نائمون، اللهم أجعل القبور باردة عليهم، اللهم اغفر لهم واكرم نزلهم”.