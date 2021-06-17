طقس معتدل اليوم الخميس وارتفاع الحرارة غدا وبعده

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس، اقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 3-4 درجات مئوية، والأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في مناطق السهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة يوم السبت، لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة، وتبقى الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتستمر الاجواء الأحد، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 27 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 11، وفي مرتفعات الشراة 24 – 10، وفي مناطق البادية 33 – 15، وفي مناطق السهول 28 – 15، وفي الاغوار الشمالية 34 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 22، وفي البحر الميت 35 – 20، وفي خليج العقبة 36 – 21 درجة مئوية.

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