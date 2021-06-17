“اخوان” الاردن يدينون الاحكام الصادرة بحق قيادات اخوانيه مصرية

حمل لنا بريد “المجد” الالكتروني، اليوم الخميس، البيان التالي الصادر عن المكتب الاعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، حول قرارات محكمة النقض المصرية..

**تابعنا في جماعة الإخوان المسلمين القرارات الجائرة الصادرة عن محكمة النقض في جمهورية مصر العربية بحق كوكبة من العلماء ورجال الفكر والدعوة ممن أمضوا أعمارهم في خدمة دينهم وأمتهم وقضايا وطنهم وشعبهم، وإننا أمام هذه الأحكام الظالمة بالإعدام أو السجن لهذه الثلة المباركة من قيادات العمل الاسلامي والوطني في أرض الكنانة لنؤكد على ما يلي:-

أولاً: إن جماعة الإخوان المسلمين تدين هذه الأحكام الباطلة، وتؤكد أنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، فلم تراعِ أبسط معايير العدالة والنزاهة والموضوعية، فكانت أحكاماً سياسية انتقامية بامتياز، وافتقرت لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة مما يجعلها احكاماً مشوبة بالبطلان.

ثانياً: إن هذه الأحكام من شأنها أن تدفع لمزيد من التعقيد والتأزيم للمشهد في مصر الكنانة وتعميق للأزمة القائمة والنيل من استقرار الجمهورية المصرية، وعليه فإننا ندعو العقلاء في قاهرة المعز أفراداً ومؤسسات لأن يتدخلوا فورا لوقف تنفيذ هذه الأحكام الظالمة وحماية هذه الكوكبة من شرفاء الأمة من الوقوع ضحية لهذه المجزرة البشعة.

ثالثاً: إن الصمت الدولي عن مثل هذه المجازر المرتكبة باسم القضاء والقانون لهو شراكة في سفك دماء الأبرياء من أبناء الشعب المصري وقياداته الشعبية والسياسية، ولذلك فإننا ندعو مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للقيام بواجبها للدفاع عن هؤلاء الأبرياء ومنع وقوع هذه المجزرة المؤلمة.

رابعاً: ندعو علماء الأمة ورجال القانون وكل أحرار العالم والهيئات الشعبية والسياسية للتعبير عن موقفها برفض هذه الأحكام الجائرة وإدانتها ومخاطبة الجمهورية المصرية العربية لإيقافها والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذي يعانون من أبشع صنوف التعذيب والحرمان من أبسط حقوق المعتقل.